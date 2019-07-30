Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью провели операции против лиц, незаконно хранивших оружие и боеприпасы и занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Так, был задержан житель Ясамальского района Фируз Керимов. Во время проверки его автомобиля марки "VAZ 2121" были найдены и изъяты автомат "Калашников", магазин к нему и 30 патронов. Задержанный признался в том, что это его автомат и боеприпасы.

В результате другой операции сотрудники Главного управления задержали жителя столицы, ранее судимого Вугара Алиева. При осмотре его дома в Птицеводческом массиве в Абшеронском районе были найдены и изъяты 980 г героина и электронные весы. Во время расследования было установлено, что задержанный занимался сбытом наркотических средств в Баку и Абшеронском районе.

В ходе еще одной операции в Баку был задержан житель Билясуварского района Гадир Гараев. В его машине марки "QAZ 2411" были найдены и изъяты более 1 кг героина. Задержанный признался, что приобрел героин в своем районе с целью сбыта в Баку.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В отношении каждого из задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

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