В Баку и на Абшеронском полуострове завтра будет солнечно, южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-26, днем - 31-36, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра без осадков, однако вечером на некоторых горных территориях ожидаются грозовые дожди, возможен град. Западный ветер днем местами усилится.

Ночью - 20-25, днем - 35-39, местами 41, в горах ночью - 14-17, днем - 23-28 градусов тепла.

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