https://news.day.az/society/1142806.html Температура воды на пляжах Абшерона на завтра
Температура воды на пляжах Абшерона на завтра
Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на понедельник, сообщает Day.Az.
На пляжах Абшерона южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.
Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.
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