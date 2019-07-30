На прошлой неделе Государственная миграционная служба задержала 184 иностранца за нарушение миграционных правил. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Службу.

Один из иностранцев был выявлен в ходе совместных мероприятий со Службой государственной безопасности.

Было установлено, что семь из числа задержанных занимались деятельностью, не соответствующей заявленной, 15 человек - незаконной трудовой деятельностью, трое проживали не по адресу регистрации, остальные 159 незаконно проживали на территории страны.

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