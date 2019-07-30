https://news.day.az/society/1142814.html В Азербайджане задержали десятки нелегалов
В Азербайджане задержали десятки нелегалов
На прошлой неделе Государственная миграционная служба задержала 184 иностранца за нарушение миграционных правил. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Службу.
Один из иностранцев был выявлен в ходе совместных мероприятий со Службой государственной безопасности.
Было установлено, что семь из числа задержанных занимались деятельностью, не соответствующей заявленной, 15 человек - незаконной трудовой деятельностью, трое проживали не по адресу регистрации, остальные 159 незаконно проживали на территории страны.
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