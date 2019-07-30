Сотрудники Губинского РОП провели успешную операцию по выявлению мошенников, пытавшихся продать бриллианты в 5 и 7 каратов на территории района. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Губинскую региональную группу пресс-службы МВД.

В ходе мер, предпринятых сотрудниками РОП, с поличным были задержаны пять членов банды, пытавшихся продать на территории района два бриллианта на крупную сумму.

Было установлено, что это жители Губинского района - 62-летний Акпер Рзаев и 63-летний Икрам Пиримов, а также жители Баку - 58-летняя Гюллю Назирова, ранее судимый 58-летний Азад Рашидов и 42-летний Эмиль Джанаев.

Во время предварительного допроса эти лица признались в том, что хотели продать в Губе два бриллианта на общую сумму 163 тыс. манатов.

По факту в Губинском РОП возбуждено уголовное дело.

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