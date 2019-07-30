Совет печати (СП) Азербайджана обратился к сотрудникам СМИ, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

"Совет печати придает большое значение и очень серьезно относится к делу обеспечения свободного и беспрепятственного осуществления профессиональной деятельности журналистов. С этой целью функционирует Постоянная комиссия СП по решению проблем между прессой и государственными структурами. Наряду с членами правления СП в состав комиссии входят и представители Генеральной прокуратуры, МВД и министерства юстиции. Также функционирует совместная с МВД мониторинговая группа СП, которая оказывает поддержку при осуществлении свободной профессиональной работы журналистов во время массовых акций. Совет печати работает в режиме координации с МВД, в частности, в случае возникновения у журналистов трудностей или недоразумений при проведении опросов, репортажей или других мероприятий, связанных с профессиональной деятельностью в городе Баку, они могут обратиться в мониторинговую группу, в которую входят представители обеих структур", - говорится в обращении Совета печати.

Контактные данные: Эльшад Гаджиев, Главное управление полиции г. Баку - (055) 2889553; (012) 590 68 81; Эвез Рустамов, Совет печати - (050) 206 96 02; (012) 441 35 30.

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