В операциях по розыску истребителя МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана, потерпевшего крушение над Каспийским морем, используются современные подводные роботы, работают иностранные специалисты и водолазы. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

С целью привлечения к операциям дополнительных сил обратились в соответствующие структуры Турции, и в ближайшее время ожидается прибытие турецких специалистов в Азербайджан.

В то же время, в расширенных поисках участвуют многочисленные корабли, катера и авиационные средства соответствующих структур Азербайджана.

Следует отметить, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, продолжающиеся по сей день, поисковые операции активно проводятся под руководством комиссии, созданной по поручению министра обороны.

Напомним, что 24 июля в 22:00 истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение. В ходе учебно-тренировочного полета самолет внезапно пропал с экранов радаров, связь с ним прервалась.

По предварительной версии, истребитель упал в Каспийское море в результате авиакатастрофы.

Созданная по поручению министра обороны комиссия расследует причины авиакатастрофы. Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Создана следственная группа из опытных и профессиональных сотрудников ведомства, начаты следственные действия.

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