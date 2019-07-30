https://news.day.az/society/1142895.html Тяжелая авария в Бейлагане, есть пострадавшие
Тяжелая авария в Бейлагане, есть пострадавшие
В Бейлаганском районе Азербайджана произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, столкнулись два автомобиля ВАЗ 2115.
По словам очевидцев происшествия, в результате аварии пострадали водители и пассажир.
Причины аварии неизвестны.
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