В Бейлаганском районе Азербайджана произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, столкнулись два автомобиля ВАЗ 2115.

По словам очевидцев происшествия, в результате аварии пострадали водители и пассажир.

Причины аварии неизвестны.

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