https://news.day.az/society/1142980.html Азербайджанские полицейские спасли человека на дороге - ВИДЕО
Азербайджанские полицейские спасли человека на дороге - ВИДЕО
На территории Гарадагского района Баку патрульные полицейские доставили в больницу пожилого человека, с которым случился тепловой удар.
Как сообщили во вторник Trend в Гарадагском РУП, при попытке перейти дорогу, состояние мужчины преклонных лет резко ухудшилось, и он упал прямо на проезжей части.
К месту происшествия вскоре прибыл автомобиль дорожной полиции отдела государственной дорожной полиции Гарадагского района. Полицейские незамедлительно доставили пострадавшего в больницу.
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