На территории Гарадагского района Баку патрульные полицейские доставили в больницу пожилого человека, с которым случился тепловой удар.

Как сообщили во вторник Trend в Гарадагском РУП, при попытке перейти дорогу, состояние мужчины преклонных лет резко ухудшилось, и он упал прямо на проезжей части.

К месту происшествия вскоре прибыл автомобиль дорожной полиции отдела государственной дорожной полиции Гарадагского района. Полицейские незамедлительно доставили пострадавшего в больницу.

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