Сегодня с 11:00 до 13:00 будет приостановлена подача газа ряду абонентов в Сабунчинском районе Баку. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз", передает Day.Az.

Это связано с заменой оборудования в газоизмерительных сетях.

В связи с наладочными работами с 11:00 также будет ограничена подача газа в поселки Бина и Гала Хазарского района и поселок Алят Гарадагского района столицы.

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