https://news.day.az/society/1143040.html В этих частях Баку будут перебои в подаче газа
В этих частях Баку будут перебои в подаче газа
Сегодня с 11:00 до 13:00 будет приостановлена подача газа ряду абонентов в Сабунчинском районе Баку. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз", передает Day.Az.
Это связано с заменой оборудования в газоизмерительных сетях.
В связи с наладочными работами с 11:00 также будет ограничена подача газа в поселки Бина и Гала Хазарского района и поселок Алят Гарадагского района столицы.
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