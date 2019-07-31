https://news.day.az/society/1143063.html Вниманию водителей: дорожная полиция начинает рейды С целью предотвращения вреда, наносимого окружающей среде и человеческому здоровью вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферу, с 1 по 31 августа Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) и минэкологии Азербайджана проведут месячник "Чистый воздух".
Вниманию водителей: дорожная полиция начинает рейды
С целью предотвращения вреда, наносимого окружающей среде и человеческому здоровью вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферу, с 1 по 31 августа Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) и минэкологии Азербайджана проведут месячник "Чистый воздух". Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ГУГДП.
Отметим, что в настоящее время в республике более 75% загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приходится на долю автомобилей и двигателей, работающих на жидком топливе.
Согласно подсчетам, объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу автомобильным транспортом в стране, близок к 700 тыс. тонн.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре