С целью предотвращения вреда, наносимого окружающей среде и человеческому здоровью вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферу, с 1 по 31 августа Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) и минэкологии Азербайджана проведут месячник "Чистый воздух". Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ГУГДП.

Отметим, что в настоящее время в республике более 75% загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приходится на долю автомобилей и двигателей, работающих на жидком топливе.

Согласно подсчетам, объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу автомобильным транспортом в стране, близок к 700 тыс. тонн.

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