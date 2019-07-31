Снос торгового центра "Диглас" в Баку близится к завершению.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, на территории ведутся работы по очистке.

Отметим, что 26 марта этого года в 5-этажном торговом центре "Диглас" в Низаминском районе столицы произошел пожар. 6 человек получили легкие травмы, около 10 человек отравились дымом. Погибших в результате инцидента не было. Торговый центр площадью 2 гектара полностью сгорел.

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