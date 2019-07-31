https://news.day.az/society/1143123.html Названо количество нерабочих дней в августе
Названо количество нерабочих дней в августе
В августе в Азербайджане будет 11 нерабочих дней.
Об этом сообщает Day.Az.
Отметим, что 3-4,10-11,17-18, 24-25 и 31 августа приходится на субботу и воскресенье.
Кроме того, в Азербайджане 12 и 13 августа отмечается праздник Гурбан.
Таким образом, 10,11, 12 и 13 августа будут нерабочими днями.
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