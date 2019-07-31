В августе в Азербайджане будет 11 нерабочих дней.

Об этом сообщает Day.Az.

Отметим, что 3-4,10-11,17-18, 24-25 и 31 августа приходится на субботу и воскресенье.

Кроме того, в Азербайджане 12 и 13 августа отмечается праздник Гурбан.

Таким образом, 10,11, 12 и 13 августа будут нерабочими днями.

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