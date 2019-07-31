Появились кадры жуткого ДТП в Баку, в результате которого погиб подросток.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az.

Напомним, что ранее на дороге, ведущей в бакинский аэропорт автомобиль марки "Mercedes" столкнулся с "Lexus", в результате чего последний перевернулся. 13-летний сын водителя Намин был госпитализирован, но спасти его жизнь не удалось.

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