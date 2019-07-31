Первого и второго августа на Абшеронском полуострове ожидается жаркая погода, наиболее некомфортная для метеочувствительных людей. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра осадков не ожидается, будет дуть умеренный северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-27, днем - 33-38, в Баку ночью - 24-26, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-45 процентов.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, однако в отдельных местностях Большого и Малого Кавказа ожидаются дожди, местами ливни, грозы, возможен град. Западный ветер временами будет усиливаться в отдельных местностях.

Температура воздуха ночью 20-25, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 24-29 градусов тепла.

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