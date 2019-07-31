В Баку продолжается работа по совершенствованию инфраструктуры общественного транспорта.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, учитывая обращения граждан, а также результаты исследований, проведенных Бакинским транспортным агентством, с начала года в порядка 100 пунктах установлены новые остановочные павильоны.

В том числе, в Пираллахинском районе организованы шесть новых остановочных пунктов и установлены павильоны.

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