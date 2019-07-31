https://news.day.az/society/1143182.html В Баку появились новые остановки - ФОТО
В Баку появились новые остановки - ФОТО
В Баку продолжается работа по совершенствованию инфраструктуры общественного транспорта.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, учитывая обращения граждан, а также результаты исследований, проведенных Бакинским транспортным агентством, с начала года в порядка 100 пунктах установлены новые остановочные павильоны.
В том числе, в Пираллахинском районе организованы шесть новых остановочных пунктов и установлены павильоны.
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