Юные азербайджанцы стали призерами научного конкурса в Китае, сообщает Day.Az со ссылкой на novosti.az.

Трое азербайджанских десятиклассников Зейналов Сабир, Алиева Марьям, Велиев Хюрем заняли 3-е место на Международном научном конкурсе "CASTIC 2019" в категории "Инженерия, физика и программирование". Соревнования проходили 20-26 июля на полуострове Макао (КНР).

Делегация от Азербайджана была представлена на конкурсе впервые. В ее состав помимо юных талантов вошли учитель математики и программирования Аббасбейли Гулзар и STEM-специалист (по инновационным технологиям) Азер Ализаде.

Команда представила проект, посвященный сокращению числа дорожно-транспортных происшествий в Азербайджане благодаря использованию мобильных светофоров, работающих на солнечных батареях.

Как сказал Новости-Азербайджан отец одного из участников конкурса Камран Зейналов, идея проекта принадлежит Азеру Ализаде и Аббасбейли Гулзар. По его словам, подростки работали над проектом на протяжении 9 месяцев с применением знаний по физике, программированию и электронике. На вопрос о планах его сына на будущее он ответил, что видит его специалистом по робототехнике.

Конкурс научных проектов "CASTIC" проходит уже 34 года подряд. В нынешнем году в соревнованиях приняли участие школьники и студенты из 54 стран мира. Насчитывалось порядка 800 команд.

Каждый год конкурс проводится в разных городах Китая. В этом году выбор организаторов пал на Макао - специальный административный район Китая на юге страны, расположенный на противоположном от Гонконга берегу дельты Жемчужной реки.

"CASTIC" (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest) - это конкурс научных и инновационных проектов, в котором принимают участие школьники и студенты в возрасте от 12 до 20 лет. Они представляют проекты в 13 категориях: математика, биомедицина, химия, физика и астрономия, информационные технологии и компьютерные науки, экология, ботаника, микробилогия, зоология и др. Также участники конкурса принимают участие в тематических семинарах и выставках, получают возможность пообщаться с известными зарубежными исследователями. Конкурс является одним из ключевых молодежных научных событий мира.

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