В Азербайджане появятся центры поддержки для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья
Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по расширению социальных услуг, оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе" от первого июня 2019 года позволило значительно расширить сферу деятельности социальных услуг.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, в качестве нового направления в этой сфере, на основе социальных заказов министерства в регионах страны создаются центрыподдержки для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, передает Day.Az.
В Центрах окажут поддержку активному участию родителей в процессе реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Также родителям будут разъяснять их функции по обучению детей необходимым навыкам.
На предварительном этапе планируется создание таких центров в десяти городах и районах с перспективой дальнейшего распространения..
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