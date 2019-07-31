https://news.day.az/society/1143275.html В Азербайджане утвержден учебный план для профильных классов лицеев и гимназий
В Азербайджане утвержден учебный план для профильных классов лицеев и гимназий
Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ об "Утверждении образцового учебного плана для профильных классов лицеев, школ-лицеев и гимназий на 2019-2020 учебный год".
Как сообщили в среду Trend из министерства, приказ подписан с целью обеспечения организации и регулирования учебного процесса в лицеях, школах-лицеях и гимназиях, передает Day.Az.
Согласно приказу, с целью эффективной организации профильных предметов, часы, отведенные внеклассным упражнениям в учебных планах, используются в установленном порядке.
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