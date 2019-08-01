https://news.day.az/society/1143377.html В вузах Азербайджана появится новая специальность
В вузах Азербайджана появится новая специальность
Кабмин Азербайджана внес изменение в "Классификацию некоторых специальностей по уровням бакалавриата и магистратуры высшего образования", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
В соответствии с изменением, в Классификацию включена новая специальность - "Пограничная безопасность и управление".
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