Кабмин Азербайджана внес изменение в "Классификацию некоторых специальностей по уровням бакалавриата и магистратуры высшего образования", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В соответствии с изменением, в Классификацию включена новая специальность - "Пограничная безопасность и управление".

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