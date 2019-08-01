Экипажи военных кораблей Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации, Военно-морских сил Ирана и Военно-морских сил Казахстана, прибывшие в Баку для участия в конкурсе "Кубок моря-2019", готовы к состязаниям. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе конкурса военные моряки будут состязаться в этапах по выполнению артиллерийских стрельб, в борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке, по морской подготовке, после чего определятся лучшие составы.

В конкурсе "Кубок моря-2019" в качестве наблюдателей примут участие представители вооруженных сил Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, что "Кубок моря-2019" пройдет в рамках Армейских международных игр-2019 в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

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