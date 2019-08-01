https://news.day.az/society/1143511.html Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews - ФОТО
1 августа вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews - ФОТО
1 августа вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: Растет объем безналичных карточных платежей; Торговля с Турцией значительно выросла; АБР предоставит три кредита для страны; В стране будет производиться новая модель Peugeot и т.д.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре