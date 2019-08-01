Одним из исторических результатов целенаправленной политики Общенационального лидера Гейдара Алиева в лингвистике, как и во многих других областях науки, стало, безусловно, придание азербайджанскому языку статуса государственного и переход азербайджанского алфавита на латинскую графику.

Указом от 18 июня 2001 года "Об усовершенствовании применения государственного языка" современный азербайджанский алфавит на основе латинской графики стал обязательным и начал внедряться во всех сферах жизнедеятельности. С того же года 1 августа отмечается как День азербайджанского алфавита.

В 90-х годах ХХ века председателем Комиссии по алфавиту Азербайджана и автором алфавита на основе латинской графики, который мы используем и сегодня, был академик Афад Гурбанов. Его заслуги в применении нового алфавита неоспоримы. Он стал первым ученым, обосновавшим необходимость перехода национального алфавита на латинскую графику.

Выдающийся ученый-языковед, член Академии наук Азербайджанской ССР, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии, основатель ономастической научной школы в Азербайджане стал инициатором создания Комиссии по новому национальному алфавиту. Комиссия начала функционировать с 1 августа 1990 года, и возглавил ее Афад Гурбанов - крупнейший в стране специалист по соответствию особенностей языка определенному алфавиту.

С учетом фонетических и других особенностей азербайджанского языка Афад Гурбанов на основе латинской графики подготовил проект нового национального алфавита и представил его на обсуждение комиссии. Затем посредством телевидения и других СМИ с проектом современного алфавита ознакомились широкие массы населения, и после обсуждений в 1992 году он был окончательно утвержден.

Используемый в 20-х годах XX века азербайджанский алфавит на основе латиницы был детищем выдающегося ученого, философа и писателя Мирзы Фатали Ахундова. А используемый сегодня азербайджанский алфавит связан с именем Афада Гурбанова.

Отметим, что в этом году в связи с 90-летием автора современного азербайджанского алфавита - академика Афада Гурбанова, министерство образования и Национальная академия наук провели ряд мероприятий, свидетельствующих о больших заслугах ученого в лингвистических исследованиях азербайджанского языка.

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