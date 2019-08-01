https://news.day.az/society/1143589.html Азербайджанские танкисты готовятся к выступлению на Международных армейских играх - 2019 - ФОТО
Азербайджанские танкисты готовятся к выступлению на Международных армейских играх - 2019 - ФОТО
Азербайджанские танкисты-участники конкурса "Танковый биатлон" в рамках Международных армейских игр - 2019, произвели осмотр боевых машин, переданных в их распоряжение.
Экипажи танков и группы технической поддержки проверили техническое состояние машин, двигателей, систем управления и связи. Команды произвели пристрелку штатного вооружения танка. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны.
По итогам жеребьёвки, азербайджанские танкисты начнут соревнования третьего августа в рамках конкурса "Танковый биатлон", в котором участвуют 23 команды.
Финальная эстафета состоится 17 августа.
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