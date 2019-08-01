https://news.day.az/society/1143607.html Стало известно, сколько выпускников в Баку окончили школу с золотой медалью - ЦИФРЫ
Стало известно, сколько выпускников в Баку окончили школу с золотой медалью - ЦИФРЫ
Приказом министра образования Азербайджана, 14 выпускников общеобразовательных школ при Управлении образования города Баку удостоены золотых, а один - серебряной медали. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на управление.
В приказе указаны имена и число выпускников, завершивших учебу с особыми успехами. Так, всего по республике в этом году золотые медали получат 112, а серебряные - 67 выпускников.
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