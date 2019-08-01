Азербайджанские снайперы, участвующие в конкурсе "Снайперский рубеж" в рамках Международных армейских игр - 2019, для достижения кучности и меткости стрельбы, провели пристрелку оружия. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.

В ходе подготовки к конкурсу команды ознакомились с особенностями, условиями проведения состязаний, рубежами для выполнения упражнений по огневой и боевой подготовке, а также материально-технической базой полигона.

Снайперы прошли медицинское обследование и инструктаж по соблюдению правил техники безопасности для допуска к конкурсу, в котором по итогам жеребьёвки будут участвовать представители 21 страны.

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