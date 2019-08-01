Обнародовано число людей, поступивших в вузы Азербайджана на 2019/2020 учебный год на внеконкурсной основе.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), в этом году три победителя конкурсов по культуре, три победителя всемирной и 22 победителя республиканских олимпиад, 71 победитель международных спортивных состязаний и один абитуриент, являющийся выпускником международно аккредитованной образовательной программы İnternational Baccalaureate были приняты в вузы вне конкурса.

Согласно соответствующим решениям Кабинета министров, победители международных и республиканских олимпиад, конкурсов и состязаний, а также лица, получившие образования в рамках международно аккредитованных образовательных программ, зачисляются в вузы вне конкурса.

Абитуриенты, поступившие в вузы вне конкурса, будут обучаться на основе государственного заказа.

Как отметили в ГЭЦ, один абитуриент, являющийся выпускником по программе İnternational Baccalaureate принят на факультет международных отношений университета АДА, а пять абитуриентов отказались от права внеконкурсного приема, и сообщили, что будут участвовать в конкурсе наравне со всеми.

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