Известный российский фоторепортер Сергей Киврин побывал в Гедабекском районе на Национальном фестивале кочевой культуры.

Как сообщает Day.Az, С. Киврин на своей странице в социальной сети Facebook поделился яркими фестивальными фотографиями, которые вызвали у всех восторг. Фоторепортер отметил, что Фестиваль был хорошо организован и запомнился зрелищными номерами и вкусной едой.

Отметим, что Фестиваль был организован турецким Агентством по сотрудничеству и координации (TIKA), Фондом истории и культуры "Джавадхан" и Исполнительной властью Гедабекского района Азербайджана. В трехдневном фестивале приняли участие тысячи человек из 16 стран.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!