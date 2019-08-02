https://news.day.az/society/1143750.html Российский фоторепортер в восторге от Азербайджана - ФОТО
Российский фоторепортер в восторге от Азербайджана - ФОТО
Известный российский фоторепортер Сергей Киврин побывал в Гедабекском районе на Национальном фестивале кочевой культуры.
Как сообщает Day.Az, С. Киврин на своей странице в социальной сети Facebook поделился яркими фестивальными фотографиями, которые вызвали у всех восторг. Фоторепортер отметил, что Фестиваль был хорошо организован и запомнился зрелищными номерами и вкусной едой.
Отметим, что Фестиваль был организован турецким Агентством по сотрудничеству и координации (TIKA), Фондом истории и культуры "Джавадхан" и Исполнительной властью Гедабекского района Азербайджана. В трехдневном фестивале приняли участие тысячи человек из 16 стран.
Н. Гасымова
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