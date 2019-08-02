https://news.day.az/society/1143804.html Страшное ДТП в Баку: перевернулся микроавтобус - ФОТО
Страшное ДТП в Баку: перевернулся микроавтобус - ФОТО
Прошлой ночью в Сабунчинском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на publika.az, микроавтобус марки Ford Transit врезался в тротуар и перевернулся.
Day.Az представляет кадры с места происшествия:
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