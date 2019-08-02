Прошлой ночью в Сабунчинском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на publika.az, микроавтобус марки Ford Transit врезался в тротуар и перевернулся.

Day.Az представляет кадры с места происшествия:

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