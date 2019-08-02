Специалисты Агентства пищевой безопасности Азербайджана откомандированы в Шабран в связи с массовым отравлением. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Специалисты приступили к расследованию случившегося, и общественность будет проинформирована о результатах.

Отметим, что за последние два дня в Шабранскую районную больницу с пищевым отравлением обратилось более 20 жителей района.

По предварительной версии, они отравились от торта, который съели на дне рождения.

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