https://news.day.az/society/1143871.html Агентство пищевой безопасности расследует массовое отравление в Шабране
Агентство пищевой безопасности расследует массовое отравление в Шабране
Специалисты Агентства пищевой безопасности Азербайджана откомандированы в Шабран в связи с массовым отравлением. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.
Специалисты приступили к расследованию случившегося, и общественность будет проинформирована о результатах.
Отметим, что за последние два дня в Шабранскую районную больницу с пищевым отравлением обратилось более 20 жителей района.
По предварительной версии, они отравились от торта, который съели на дне рождения.
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