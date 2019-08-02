На всех объектах, функционирующих на морском побережье, должны быть установлены очистные сооружения. Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Рауф Алиев, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, объекты на побережье сбрасывают сточные воды в море.

"Меры, к которым приступило министерство экологии и природных ресурсов в отношении этих объектов, должны приветствоваться. Минэкологии справедливо подало в суд на многие объекты, загрязняющие Каспийское море. Эти меры должны поддержать все. Установка очистного сооружения владельцами объектов общепита - не такой уж трудный вопрос. Суды обязательно должны принять решение об их установке. Считаю, что суды, муниципалитеты, местные исполнительные органы, депутаты должны помочь министерству экологии в этом вопросе. В целом же для его решения министерству должно помогать все общество. Охрана моря и морской среды - долг каждого из нас", - сказал депутат.

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