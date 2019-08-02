Установлена личность погибшего в ДТП с участием автобуса сегодня в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем сегодня на улице Рустамова, дом 86 в Сабунчинском районе столицы погиб водитель легкового автомобиля, 26-летний Али Аман оглу Аббасов.

Отметим, что сегодня утром на улице Рустамова, дом 86 в Сабунчинском районе автобус столкнулся с легковым автомобилем.

В результате аварии 1 человек погиб, двое получили ранения. Пострадавшие доставлены в Городскую клиническую больницу №3.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!