https://news.day.az/society/1143918.html Стало известно имя погибшего в страшном ДТП с участием автобуса
Стало известно имя погибшего в страшном ДТП с участием автобуса
Установлена личность погибшего в ДТП с участием автобуса сегодня в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем сегодня на улице Рустамова, дом 86 в Сабунчинском районе столицы погиб водитель легкового автомобиля, 26-летний Али Аман оглу Аббасов.
Отметим, что сегодня утром на улице Рустамова, дом 86 в Сабунчинском районе автобус столкнулся с легковым автомобилем.
В результате аварии 1 человек погиб, двое получили ранения. Пострадавшие доставлены в Городскую клиническую больницу №3.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре