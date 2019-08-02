Талантливый фотограф и видеограф Вахид Гасанов на своей странице @vahidhasano делится волшебными невероятными работами, снятыми во время путешествий по Азербайджану.

Day.Az не раз представлял снятые им фотографии и видео, которые раскрывают всю красоту Родины, показывая природу регионов страны в разные сезоны и время суток.

На этот раз представляем видео, снятое в городе Дашкесан. Горный город в объективе Вахида предстает во всей своей красе. Снятое с высоты птичьего полета видео быстро набрало популярность в Сети.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!