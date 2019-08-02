https://news.day.az/society/1143928.html Поразительное видео Дашкесана набирает популярность в Сети - ВИДЕО
Поразительное видео Дашкесана набирает популярность в Сети - ВИДЕО
Талантливый фотограф и видеограф Вахид Гасанов на своей странице @vahidhasano делится волшебными невероятными работами, снятыми во время путешествий по Азербайджану.
Day.Az не раз представлял снятые им фотографии и видео, которые раскрывают всю красоту Родины, показывая природу регионов страны в разные сезоны и время суток.
На этот раз представляем видео, снятое в городе Дашкесан. Горный город в объективе Вахида предстает во всей своей красе. Снятое с высоты птичьего полета видео быстро набрало популярность в Сети.
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