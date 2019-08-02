Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты экзаменов по способностям, состоявшихся первого августа для абитуриентов, желающих поступить на специальность "журналистика" уровня бакалавриата вуза в 2019/2020 учебном году.

Как сообщили в пятницу Trend из центра, абитуриенты могут ознакомиться с результатам на сайте ГЭЦ. Из 486 абитуриентов 110 не пришли на экзамен, а 344 из 376 участников получили оценку "удовлетворительно", передает Day.Az.

Во время выбора специальностей эти абитуриенты, наряду с другими, могут выбрать в том числе специальность "журналистика".

Для рассмотрения обращений абитуриентов по результатам экзамена в здании центра по адресу улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 пятого августа с 10:00 до 17:00 будет работать Апелляционная комиссия. Люди, желающие обратиться в комиссию, должны третьего и четвертого августа, предъявив удостоверение личности, пройти регистрацию.

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