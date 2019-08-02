Жалоба, поступившая в министерство экологии и природных ресурсов о гибели деревьев в Баку на проспекте Гейдара Алиева 103 А, была рассмотрена на месте сотрудниками департамента охраны окружающей среды министерства.

Как сообщили в пятницу Trend из пресс-службы министерства, в ходе расследований было установлено, что деревья были загублены в ходе строительных работ во дворе здания, находящегося по указанному адресу и принадлежащего ОАО "Азерсу", передает Day.Az.

По факту в отношении ОАО был составлен протокол, и собранные материалы готовятся к передаче в суд.

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