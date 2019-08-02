https://news.day.az/society/1143979.html Минэкологии Азербайджана составило протокол в отношении "Азерсу" - ФОТО
Минэкологии Азербайджана составило протокол в отношении "Азерсу" - ФОТО
Жалоба, поступившая в министерство экологии и природных ресурсов о гибели деревьев в Баку на проспекте Гейдара Алиева 103 А, была рассмотрена на месте сотрудниками департамента охраны окружающей среды министерства.
Как сообщили в пятницу Trend из пресс-службы министерства, в ходе расследований было установлено, что деревья были загублены в ходе строительных работ во дворе здания, находящегося по указанному адресу и принадлежащего ОАО "Азерсу", передает Day.Az.
По факту в отношении ОАО был составлен протокол, и собранные материалы готовятся к передаче в суд.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре