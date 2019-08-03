В пятницу представители команд, участвующих в международном конкурсе "Кубок моря-2019", совершили рекогносцировочный поход в район выполнения упражнений на море, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

С руководящими составами команд проведены вводный инструктаж по организации и порядке проведения конкурса, мерам безопасности и другим организационным вопросам. Определены организации связи и взаимодействия кораблей в море, а также проведены тактические и навигационные расчеты на проведение упражнений конкурса.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!