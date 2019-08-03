https://news.day.az/society/1144013.html Представители команд ознакомились с районом проведения международного конкурса «Кубок моря-2019» - ВИДЕО
Представители команд ознакомились с районом проведения международного конкурса «Кубок моря-2019» - ВИДЕО
В пятницу представители команд, участвующих в международном конкурсе "Кубок моря-2019", совершили рекогносцировочный поход в район выполнения упражнений на море, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
С руководящими составами команд проведены вводный инструктаж по организации и порядке проведения конкурса, мерам безопасности и другим организационным вопросам. Определены организации связи и взаимодействия кораблей в море, а также проведены тактические и навигационные расчеты на проведение упражнений конкурса.
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