Азербайджан - страна с самым высоким процентом людей в возрасте от 25 до 29 лет в Европе.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом пишет издание MDS со ссылкой на Eurostat.

В Азербайджане 9,4 процента населения составляют представители поколения миллениума, говорится в материале.

Европейские страны с самым большим числом миллениалов - это Мальта, где они составляют 8,4 процента, далее Албания (8,2 процента) и Исландия (8 процентов).

При этом, десять лет назад одной из стран на континенте с наибольшим числом людей в возрасте от 25 до 29 лет была Турция с 9 процентами от общего числа населения. Сегодня миллениалы составляют 7,7 процента населения Турции.

Далее в сообщении отмечается, что в Германии миллениалы составляют 6,4 процента населения, во Франции и Великобритании - 5,8 процента и 6,9 процента, соответственно.

В Испании и Италии миллениалы составляют 5,4 процента от общей численности населения, что является одним из самых низких показателей на континенте.

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