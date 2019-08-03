В Агдаше произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили ONA в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), 2 августа примерно в 20.00 на территории села Котаван Агдашского района автомобиль марки "Mercedes", за рулем которого находился житель села Исмаил Теймуров, врезался в дерево на обочине дороги, передает Day.Az.

И.Теймуров был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

По факту Агдашским районным отделением полиции проводится расследование.

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