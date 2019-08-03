Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана за минувший период этого года назначила выплату по страхованию от безработицы 1130 лицам.

Как сообщили в субботу Trend в отделе по связям с общественностью и коммуникаций министерства, страховка от безработицы выплачивается лицам, потерявшим работу в результате ликвидации организации или сокращении работников (либо штатов) и зарегистрированным в соответствующих центрах занятости, как безработные. Страховой стаж не менее трех лет - обязательное условие, передает Day.Az.

Выплата рассчитывается на основе среднемесячной зарплаты, с учетом страхового стажа безработного.

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