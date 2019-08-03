Все мы регулярно покупаем в магазинах те или иные продукты. А насколько они качественные и безопасные? Давайте проверять вместе!

Продовольственная безопасность - это очень важный элемент государственной политики: от того, насколько страна способна обеспечить себя разнообразной и, самое главное, качественной продукцией, зависит повседневная жизнь миллионов людей. На недавнем совещании, посвященном социально-экономической сфере, Президент Ильхам Алиев назвал обеспечение продовольственной безопасности основной задачей правительства.

Азербайджан с этой задачей вполне справился: магазины предлагают покупателям очень большой выбор самых разных товаров. Наши читатели регулярно обращаются в редакцию с вопросами о том, какой продукт лучше, как выбрать самый качественный и безопасный. Поэтому Day.Az запускает проект в популярном формате контрольной закупки.

Еженедельно мы будем приобретать в обычном бакинском супермаркете несколько марок того или иного продукта и отправлять его на проверку в лабораторию Института продовольственной безопасности Азербайджана. Специалисты будут проводить необходимые анализы, результаты которых мы будем публиковать для вас каждый понедельник.

Все образцы, которые мы будем отправлять на анализ, будут закодированы.

ВАЖНО: Все образцы товаров, которые мы будем отправлять на проверку по итогам читательского голосвания, приобретаются и будут приобретаться за счет средств редакции, сотрудничество с рекламодателями в этом процессе исключено. Соответствующие чеки мы также будем публиковать.

Выбор для первого выпуска мы сделали сами и остановились на одном из самых популярных продуктов - на сметане. В одном из бакинских супермаркетов мы приобрели 5 самых продаваемых и известных марок: это Milla, AzərSüd, Atena, Sevimli Dad и Səba.

Образцы каждой из них были отправлены нами на проверку под номерами, которые отмечены на фото выше. В лаборатории их проверят на соответствие стандартам и содержание опасных микробов, в частности, кишечной палочки, которую нередко обнаруживают в молочной продукции.

Результаты анализов и ответ экспертов читайте на Day.Az уже в понедельник! Вместе с итогами проверки мы запустим и голосование, в ходе которого вы, наши читатели, выберете, какую продукцию мы будем проверять в следующих материалах.

Оставайтесь с нами!

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