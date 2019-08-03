https://news.day.az/society/1144170.html В Турции перевернулся автобус с азербайджанскими туристами, много раненых В турецкой провинции Невшехир в районе Каппадокия перевернулся автобус с азербайджанскими туристами, в результате чего по предварительным данным, ранены 14 человек.
В Турции перевернулся автобус с азербайджанскими туристами, много раненых
В турецкой провинции Невшехир в районе Каппадокия перевернулся автобус с азербайджанскими туристами, в результате чего по предварительным данным, ранены 14 человек. Как передает Day.Az, об этом пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что все раненые госпитализированы, их состояние оценивается, как нормальное.
В момент происшествия в автобусе находились 18 туристов из Азербайджана.
Имена раненых не оглашаются.
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