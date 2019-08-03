В турецкой провинции Невшехир в районе Каппадокия перевернулся автобус с азербайджанскими туристами, в результате чего по предварительным данным, ранены 14 человек. Как передает Day.Az, об этом пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что все раненые госпитализированы, их состояние оценивается, как нормальное.

В момент происшествия в автобусе находились 18 туристов из Азербайджана.

Имена раненых не оглашаются.

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