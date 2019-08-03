На магистральной дороге Баку-Газах на территории села Атакишилер Кюрдамирского района Азербайджана произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, перевернулся автомобиль марки Mitsubishi, управляемый жительницей Баку Джавадовой Кемалей Баладжа гызы (1971 г.р.). В результате К.Джавадова и пассажиры - 55-летняя Джафарова Роза, 21-летняя Бадалова Айтадж и 15-летняя Джафарова Гюльнур с различными травмами были доставлены в больницу Кюрдамирского района.

По факту ведется расследование.

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