https://news.day.az/society/1144260.html В Кюрдамире перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
В Кюрдамире перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
На магистральной дороге Баку-Газах на территории села Атакишилер Кюрдамирского района Азербайджана произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, перевернулся автомобиль марки Mitsubishi, управляемый жительницей Баку Джавадовой Кемалей Баладжа гызы (1971 г.р.). В результате К.Джавадова и пассажиры - 55-летняя Джафарова Роза, 21-летняя Бадалова Айтадж и 15-летняя Джафарова Гюльнур с различными травмами были доставлены в больницу Кюрдамирского района.
По факту ведется расследование.
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