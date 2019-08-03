https://news.day.az/society/1144263.html Трагедия в Баку: женщина утонула, ребенка удалось спасти
Трагедия в Баку: женщина утонула, ребенка удалось спасти
В бакинском поселке Тюркан произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, пятилетний мальчик и 30-летняя женщина, купаясь в море, начали тонуть.
Женщина погибла, ребенка удалось спасти.
Как сообщили в минздраве, ребенок находится в тяжелом состоянии, он доставлен в Бакинскую городскую больницу.
Сообщается, что после оказания необходимой медицинской помощи его планируется перевести в городскую клиническую больницу №3.
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