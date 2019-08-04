К концу 1940-х - началу 1950-х годов остро встал вопрос об отдельном театральном помещении для Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

В те годы он располагался в старом здании по улице Шаумяна, дом 8. Помещение не отвечало современным требованиям, и было решено построить новое здание. Автором проекта стал талантливый архитектор Газанфар Мадат оглу Ализаде. Его архитектурным работам свойственная редкая гармония, он умело сочетал в своих творениях фрагменты типичной азербайджанской и классической западной архитектуры, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Для постройки театра были снесены ветхие, в основном, одноэтажные здания. Первый камень в фундамент был торжественно, в лучших традициях старого строительства, заложен 27 августа 1954 года. Здание строилось шесть лет и в 1960 году, к 40-летию Советского Азербайджана, увидело первых зрителей. Любопытно, что адрес Театра Азербайджанской драмы тогда являлся таким: улица Басина, дом 1.

Здание было построено в классическом стиле в сочетании со стилем советского модерна в форме параллелепипеда, фронтон ритмично разделяется колоннами и высокими арочными окнами.

Низами Нагиев, Заслуженный архитектор Азербайджана, кандидат архитектуры, профессор Азербайджанского архитектурно-строительного университета в своем труде "Принципы освоения архитектурного наследия, эстетика массового жилищного строительства и эволюция творческой направленности архитектуры в условиях азербайджанской республики" писал о театре и его авторах так:"Создание национальной по духу архитектуры - предмет исканий и архитектора Г.Ализаде. Построенное им совместно с архитектором М.Мадатовым здание Театра азербайджанской драмы интересно по архитектурно-пространственному и пластическому решению. Композиция здания основана на интерпретации в национальном духе классического приема ордерной архитектуры. Многоколонный портик с гранеными стройными колоннами решен в виде эйвана (прием оформления летних помещений в народной архитектуре Азербайджана)".

В простенках айвана были расставлены бюсты писателей и поэтов. Портик был поднят на уровень второго этажа, что придало зданию особую торжественность. Пропорции портика были очень точно выверены, а изящные восьмигранные колонны с капителями хорошо прорисованы, карниз также получился очень выразительный.

"Глубокие тени и ажурное шебеке лоджий придают портику легкость и воздушность. Скупо, но большим вкусом решены боковые фасады театра", - писала Рена Эфендизаде в книге "Архитектура Советского Азербайджана" (1986).

Игру света и тени на портике благодаря шебеке отмечали практически все архитектурные критики.

Как писал Л.Бретаницкий в книге "Баку" из серии "Архитектурно-художественные памятники СССР": "Затянувшееся проектирование и в особенности строительство театра наложило отпечаток на его архитектуру. В основе пространственного решения лежит обычная схема театрального здания, с традиционным портиком на фасаде, виднеющимся вдали объемом сценической коробки и прочими элементами, но композиционно несколько модернизованная и архитектурно стилизованная.

Театр хорошо воспринимается с различных точек. Глубокий его портик-айван эффектен почти во всех ракурсах. Однако лучше всего просматривается он в фас, когда членениями первого этажа подчеркнута стройность пропорций ордера, отчетливо читается утонение колонн, ажур металлической решетки между обрамляющими их сдвоенными пилонами и ведущие к айвану распашные лестницы".

Логическим продолжением величественного внешнего облика здания стали изысканные интерьеры театра, которые специально не делались слишком пафосными, как это было принято в те годы. В оформлении фойе и зала были использованы мрамор и фигурная лепнина. Большое значение имело и цветовое решение интерьеров, играющее на восприятие.

Отличительная особенность планировки театра заключается в том, что зрительный зал, при постройке рассчитанный на 740 человек, располагался на втором этаже, к нему вели две парадные трехмаршевые лестницы. В зале - партер, бельэтаж, балкон и два яруса лож.

С момента окончания строительства стало понятно, что новый театр получился одним из самых примечательных сооружений города и ему суждено играть одну из ключевых ролей в формировании неповторимого облика Баку. Театр стал как бы завершением, основным архитектурным акцентом бывшей Кубинской площади (на тот момент площади Димитрова).

Акцент этот еще более усилился, когда в 1962 году перед театром был воздвигнут памятник великому азербайджанскому поэту Мухаммеду Физули.

В ноябре 2008 года Азербайджанский государственный академический драматический театр закрылся на реконструкцию и реставрацию. Работы проводились самым тщательным образом, главной задачей реставраторов было не нарушить изначальный замысел архитектора. Был обновлен фасад здания, его украсили ажурными панелями и стеклянными витражами. Бюсты шести выдающихся азербайджанских драматургов также были отреставрированы и установлены перед фасадом здания.

Кроме этого, был построен специальный переход для переноски декораций, новое дополнительное двухэтажное здание и другие подсобные помещения. В новый корпус из главного здания переведены плотничный, сапожный и швейный цехи, а также гримерные. В зрительном зале были установлены современные осветительные и акустические системы. Реставрационные работы были завершены в 2010 году и обновленный театр принял первых зрителей.

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