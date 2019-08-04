Сегодня утром на 57-м километре автодороги Баку-Газах, проходящем через поселок Шихлар Гарадагского района, произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на virtualaz.org, грузовой автомобиль марки "КамАЗ" врезался в припаркованный на обочине дороги легковой автомобиль марки Azsamand.

В результате аварии находившиеся в легковушке один мужчина и одна женщина погибли на месте. Еще одна пассажирка автомобиля была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По факту ведется расследование.

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