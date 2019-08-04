В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков, в течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер. Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем - 26-30, в Баку ночью - 22-24, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и повысится с 750 до 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 45-55 процентов.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер хазри, что может быть неблагоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана также в основном без осадков, однако на некоторых территориях Большого и Малого Кавказа ожидаются грозы, дожди, местами ливневого характера, есть вероятность выпадения града. В отдельных местностях Большого и Малого Кавказа ожидаются дожди, местами ливни, грозы, возможен град. Западный ветер временами будет усиливаться в отдельных местностях.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 32-37, в горах ночью - 13-17, днем - 19-24 градусов тепла.

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