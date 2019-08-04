https://news.day.az/society/1144433.html В Баку горит известный торговый центр
В Баку горит известный торговый центр
На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информации о пожаре в одном из складов торгового центра "Седерек", расположенного в Гарадагском районе Баку. Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, передает Day.Az.
На место происшествия были привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны и силы Спасательной службы особого риска МЧС.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
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