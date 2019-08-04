На автомагистрали Международный аэропорт Гейдар Алиев-Мардакян в Баку образовалась пробка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qaynarinfo, соответствующее сообщение распространило Бакинское транспортное агентство.

Согласно сообщению, причиной затора стала авария на дороге.

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