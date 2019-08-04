https://news.day.az/society/1144450.html В Баку после столкновения двух автомобилей упал светофор
В Баку после столкновения двух автомобилей упал светофор
В Низаминском районе Баку столкнулись два автомобиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел рядом со станцией метро "Нефтчиляр", на пересечении улиц Бекира Чобанзаде и Рустама Рустамова.
Автомобиль марки Toyota Prado столкнулся с автомобилем марки Mercedes. После столкновения двух автомобилей один из них врезался в светофор.
Детали произошедшего устанавливаются сотрудниками Низаминского РУП.
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