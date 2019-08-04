В Низаминском районе Баку столкнулись два автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел рядом со станцией метро "Нефтчиляр", на пересечении улиц Бекира Чобанзаде и Рустама Рустамова.

Автомобиль марки Toyota Prado столкнулся с автомобилем марки Mercedes. После столкновения двух автомобилей один из них врезался в светофор.

Детали произошедшего устанавливаются сотрудниками Низаминского РУП.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!