https://news.day.az/society/1144472.html Семь человек пострадали в ходе тушения пожара в ТЦ "Седерек"
Семь человек пострадали в ходе тушения пожара в ТЦ "Седерек"
Семь человек отравились от дыма в результате пожара в торговом центре "Седерек", расположенном в Гарадагском районе Баку. Об этом в воскресенье сообщили Trend в министерстве здравоохранения, передает Day.Az.
"В министерстве отметили, что в связи с пожаром на место происшествия были отправлены 15 бригад скорой помощи. В результате пожара семь сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям были размещены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра с отравлением от дыма", - сообщили в министерстве.
Напомним, что ранее МЧС сообщило о пожаре в одном из складов торгового центра "Седерек".
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